В Украине впервые приватизировали морской порт

Детали

По данным ФГИУ, выставленный на торги морской порт - первый такой объект в истории приватизации в Украине.

За порт “Усть-Дунайск” соревновались восемь предпринимателей. Победитель предложил за него 201 млн грн. Это в 3,3 раза больше стартовой цены.

"Этого события пришлось ждать более 30 лет. Все это время почему-то считалось, что аэропорты или речные порты в частной собственности – это нормально, построенные за частные средства с нуля частные морские перевалочные комплексы – тоже нормально, а вот приватизировать государственный морской порт – это "зрада". Наконец-то этот стереотип преодолен", - прокомментировал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

"Доказали ошибочность утверждений некоторых «экспертов», что: осуществлять приватизацию во время военного положения нельзя, потому что инвесторы боятся войны и никто ничего не купит; если какой-то смельчак и найдется – то купит за копейки", - написал он.

По словам Гетманцева, государство "десятилетиями не уделяло должного внимания" речным перевозкам, из-за чего их доля в общих перевозках упала до менее чем 1%, в то время как в Европе доля экологически чистых и дешевых речных перевозок составляет более 15%.

Ранее

23 декабря 2022 года Фонд госимущества сообщил, что в Украине начали процедуру приватизации первого морпорта.

Дополнение

Порт возобновил работу 1 апреля. С того времени, по данным ФГИУ, перевалил на экспорт более 150 тыс. тонн зерна при проектной способности 4,1 млн тонн. Фактически сегодня порт работает лишь на 5% своих мощностей.