В Україні визначать підстави звільнення з військової служби іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада планує визначити підстави звільнення з військової служби військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства, які не пройшли випробувальний строк. Парламентарі 233 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає підвищити граничний вік (до 30 років) прийому громадян (у тому числі військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) на військову службу (навчання) в якості курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу.
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Також передбачається визначити підстави звільнення з військової служби військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства, які не пройшли випробувальний строк.
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Крім цього передбачається надати можливість військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати проходження служби.