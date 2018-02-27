В Украине определят основания увольнения с военной службы иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада планирует определить основания увольнения с военной службы военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, не прошедших испытательный срок. Парламентарии 233 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроект предусматривает повышение предельного возраста (до 30 лет) приема граждан (в том числе военнослужащих, проходящих военную службу по призыву по мобилизации, на особый период) на военную службу (обучение) в качестве курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высших учебных заведений, в том числе тех, которые осуществляют подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада предлагает освобождать от военной службы лиц, скрывающихся более 2 месяцев
Также предполагается определить основания увольнения с военной службы военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, не прошедших испытательный срок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада планирует увеличить время отпуска для военных во время особого периода
Кроме этого предполагается предоставить возможность военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождения службы.