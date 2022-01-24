В Україні виявили новий випадок поліомієліту у маленької дитини

Цитата

"Підтверджено ще один випадок захворювання на поліомієліт у дитини з Закарпаття. Симптоми з’явилися 13 грудня 2021 року під час перебування в закладі охорони здоров’я через лікування іншого захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (ослаблення рухової активності м’язів ніг)" - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зразки біоматеріалів дитини були надіслані до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я в Гельсінкі.

"24 січня 2022 року там підтвердили наявність поліовірусу (тип 2) у зразках. Зразок від хворого подібний до тих, що були вже визначені восени минулого року на Рівненщині", - зазначається в повідомленні.

Зі слів мами хворої дитини, вони відмовилися від вакцинації, тому малюк не був щеплений. Наразі триває епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.

В МОЗ нагадують, що ліків від поліомієліту не існує. Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.

Доповнення

В листопаді минулого року повідомлялося, що в Україні з початку 2021 року поліомієліт визначено у 20 дітей.

В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

Згодом у МОЗ повідомили, що у Рівненській області призначили додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту, а невакцинованих дітей не мали допускати до навчання.

“Рівень імунізації дітей від поліо є недостатнім. Лише 53% малюків віком до року отримали планові щеплення в 2021 році. Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування. До того ж маємо результати від ВООЗ, які ідентифікують це як спалах, і вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані”, — заявив тоді заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Вказано, що за таких темпів вакцинації (53%) “до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95% не вдасться”.