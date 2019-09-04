В Україні випустили попередження про грози
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Рятувальники випустили попередження про грози та шквали в низці областей України. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.
"За повідомленням Укргідрометцентру, вдень 4 вересня у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області гроза, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 4 вересня температура вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.