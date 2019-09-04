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В Україні випустили попередження про грози

В Україні випустили попередження про грози

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Рятувальники випустили попередження про грози та шквали в низці областей України. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.

"За повідомленням Укргідрометцентру, вдень 4 вересня у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області гроза, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 4 вересня температура вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.

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