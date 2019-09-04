В Украине выпустили предупреждение о грозах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Спасатели выпустили предупреждение о грозах и шквалах в ряде областей Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По сообщению Укргидрометцентра, днем 4 сентября в большинстве центральных, Одесской и Николаевской области гроза, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град", - отметили в ведомстве.
Напомним, 4 сентября температура днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.