Сьогодні по Україні пройдуть дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Україні у середу, 4 вересня, дощитиме, температура повітря вдень сягатиме 30 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 вересня в Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями короткочасний дощ, гроза", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі у західних, північних, Вінницькій областях та на крайньому сході 10-15°, на решті території 16-20°; вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.