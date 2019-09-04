Сегодня по Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине в среду, 4 сентября, пройдут дожди, температура воздуха днем будет достигать 30 градусов выше нуля. О этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами кратковременный дождь, гроза", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью в западных, северных, Винницкой областях и на крайнем востоке 10-15°, на остальной территории 16-20°; днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.