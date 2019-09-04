Сегодня по Украине пройдут дожди

"4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами кратковременный дождь, гроза", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой областях и на крайнем востоке 10-15°, на остальной территории 16-20°; днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.