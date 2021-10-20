В Україні відсьогодні діють нові правила пасажирських перевезень на час карантину: що варто знати

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що нові правила для перевезення пасажирів — вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби щоб зберегти життя та здоров’я громадян.

“Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту”, — розповів Ляшко.

Зазначається, що з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

• документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів “жовтого” рівня епідемічної небезпеки;

• міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

• негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нагадаємо

У МОЗ пояснили правила поїздок для людей, які мають протипоказання до вакцинації. Нові правила пасажирських перевезень на час карантину не стосуватимуться неповнолітніх.