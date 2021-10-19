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Посилення карантину: у МОЗ пояснили правила поїздок для людей, які мають протипоказання до вакцинації

Посилення карантину: у МОЗ пояснили правила поїздок для людей, які мають протипоказання до вакцинації

Київ • УНН

 • 30941 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я надали роз'яснення стосовно нових правил міжрегіональних перевезень на період карантину, які вступають в силу вже з 21 жовтня, та що робити людям, в яких є протипоказання до щеплення. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Деталі

У міністерстві зібрали найпоширеніші питання від українців щодо розповсюджень нових правил про регіональні перевезення з 21 жовтня.

Чи можуть ті, хто перехворів використати в транспорті COVID-сертифікат про одужання?

У МОЗ наголосили, що COVID-сертифікат на підставі одужання передбачений в додатку “Дія” та наразі перебуває на етапі тестування. Коли він стане доступним для користувачів “Дії”, тоді його можна буде використовувати для того, щоб скористатись громадським транспортом для поїздок між регіонами. Діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів.

Чи можна отримати паперову довідку про перенесену хворобу?

Отримання паперової довідки наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в “Дії”, коли він стане доступним.

Чи можна показати сертифікат в Дії?

Зазначається, що для поїздок між областями можна показати цифровий сертифікат в додатку “Дія”. Підходить як “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і “зелений” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).

Якщо є протипоказання до щеплення, чи можливо показувати таку довідку для міжрегіональних поїздок?

Наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19.

Водночас, у МОЗ наголосили, що осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини.

Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації.

Наразі громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами.

Де можна взяти довідку про отримання першої дози вакцини?

Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використати для поїздок міжрегіональним транспортом.

Додамо

З 21 жовтня в Україні вступають в силу нові карантинні правила.

Відтак, міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

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