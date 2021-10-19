Усиление карантина: в Минздраве объяснили правила поездок для людей, которые имеют противопоказания к вакцинации

Детали

В министерстве собрали самые распространенные вопросы от украинцев относительно распространений новых правил о региональных перевозках с 21 октября.

Могут ли те, кто переболел использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении?

В Минздраве отметили, что COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении "Дія" и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей "Дія", тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?

Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в "Дії", когда он станет доступным.

Можно ли показать сертификат в Дії?

Отмечается, что для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении "Дія". Подходит как "желтый" внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и "зеленый" внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

Если есть противопоказания к прививке, возможно ли показывать такую справку для межрегиональных поездок?

Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

В то же время, в Минздраве отметили, что людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять при межрегиональных поездках документ о противопоказаниях к вакцинации.

Сейчас граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.

Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?

Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, который проводил прививки. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.

Добавим

С 21 октября в Украине вступают в силу новые карантинные правила.

Поэтому, межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.