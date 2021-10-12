Посилення карантину: які документи знадобляться для поїздок між регіонами з 21 жовтня

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили, які документи необхідні для поїздок у регіони з “жовтим” та “червоним” рівнями епіднебезпеки з 21 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Деталі

Повідомляється, що якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з “жовтим” рівнем епіднебезпеки вам необхідний один із таких документів:

• Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19

• Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з червоним рівнем епіднебезпеки вам буде необхідний один із таких документів:

• Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації

• Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

Повідомляється, що нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх.

“Йдеться, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. Наголошується, що відповідальність за дотримання вказаних правил несе перевізник.

Доповнення

Кабінет міністрів України 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

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