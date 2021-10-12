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Усиление карантина: какие документы понадобятся для поездок между регионами с 21 октября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В Министерстве здравоохранения разъяснили, какие документы необходимы для поездок в регионы с "желтым" и "красным" уровнем эпидопасности с 21 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

Сообщается, что если вы передвигаетесь в пределах регионов с "желтым" уровнем эпидопасности вам необходим один из следующих документов:

• Документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19

• Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.

Если вы выезжаете или направляетесь в регион с красным уровнем эпидопасности вам необходим один из следующих документов:

• документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации

• Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.

Сообщается, что новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.

"Речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров. А именно автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Отмечается, что ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик.

Дополнение

Кабинет министров Украины 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

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