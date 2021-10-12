Усиление карантина: какие документы понадобятся для поездок между регионами с 21 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Министерстве здравоохранения разъяснили, какие документы необходимы для поездок в регионы с "желтым" и "красным" уровнем эпидопасности с 21 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
Детали
Сообщается, что если вы передвигаетесь в пределах регионов с "желтым" уровнем эпидопасности вам необходим один из следующих документов:
• Документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
• Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.
Если вы выезжаете или направляетесь в регион с красным уровнем эпидопасности вам необходим один из следующих документов:
• документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации
• Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.
Сообщается, что новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.
"Речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров. А именно автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Отмечается, что ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик.
Дополнение
Кабинет министров Украины 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.