В Украине с сегодняшнего дня действуют новые правила пассажирских перевозок на время карантина: что следует знать

Детали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан.

“Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта”, — рассказал Ляшко.

Отмечается, что с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

• документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводознои вакцины для регионов “желтого” уровня эпидемической опасности;

• международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодознои вакцины или двумя дозами дводознои вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала действие (действие);

• отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Напомним

В Минздраве объяснили правила поездок для людей, которые имеют противопоказания к вакцинации. Новые правила пассажирских перевозок на время карантина не затронут несовершеннолетних.