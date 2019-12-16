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В Україні цього року з місць позбавлення волі втекли 19 засуджених

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. З січня по листопад 2019 року в Україні з місць позбавлення волі здійснили втечу 19 засуджених. Про це кореспонденту УНН повідомили в Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби України у відповідь на запит.

"Протягом 11 місяців 2019 року з місць позбавлення волі, а саме з дільниць соціальної реабілітації виправних колоній, скоїли втечі 18 засуджених у 16 випадках. З виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання скоїв втечу 1 засуджений", - повідомили в Адміністрації ДКВС України.

Нагадаємо, 10 грудня поточного року у Житомирській області затримали одного засудженого, який втік із виправної колонії. 13 грудня на Житомирщині спіймали другого втікача із колонії.

Українські Національні Новини

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