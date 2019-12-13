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На Житомирщині спіймали другого втікача із колонії

На Житомирщині спіймали другого втікача із колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Житомирщині впіймали другого чоловіка, який нещодавно втік з колонії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

"У п’ятницю, 13 грудня 2019 року, завдяки злагодженим діям прокуратури Житомирської області та оперативних працівників державної установи "Райківська виправна колонія (№73)" затримано ще одного засудженого, який скоїв втечу із виправної колонії", - сказано у повідомленні.

Втікача затримано сьогодні вранці, о 8:20, у його ж будинку, де він раніше проживав до засудження, у селі Мала Рача Радомишльського району.

Нагадаємо, 9 грудня із Райківської виправної колонії (№73) скоїли втечу двоє засуджених, які відбували покарання під наглядом на дільниці соціальної реабілітації, розташованій за межами охоронюваної території установи. 

Як повідомлялося раніше, вже наступного дня, 10 грудня одного втікача було затримано, доставлено до місця відбування покарання та місцевою прокуратурою повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.393 КК України (втеча з місця позбавлення волі, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Також ухвалою суду підозрюваному застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. 

Наразі другому втікачу також повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.393 КК України та вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування за фактом втечі проводить Бердичівський ВП ГУНП в області, Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

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