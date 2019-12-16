В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных

"В течение 11 месяцев 2019 года из мест лишения свободы, а именно с участков социальной реабилитации исправительных колоний, совершили побег 18 осужденных в 16 случаях. Из исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания совершил побег 1 осужденный", - сообщили в Администрации ГУИС Украины.

Напомним, 10 декабря текущего года в Житомирской области задержали одного осужденного, сбежавшего из исправительной колонии. 13 декабря в Житомирской областие поймали второго беглеца из колонии.