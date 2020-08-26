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В Україні створили Національну соціальну сервісну службу

Київ • УНН

 • 29654 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У середу Кабінет міністрів прийняв рішення, яким створено Національну соціальну сервісну службу як центральний орган виконавчої влади із територіальними органами. Про це розповіла на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.

В Україні створили Національну соціальну сервісну службу

“Сьогодні було прийнято рішення уряду, яким створено Національну соціальну сервісну службу як центральний орган виконавчої влади із територіальними органами. На цю Національну соціальну сервісну службу буде покладено три головні функції держави. Перша — це реалізація соціальної політики, соціального захисту населення і захисту прав дітей, друге — це реалізація політики здійснення державного контролю під час надання соціальної підтримки та захисту прав дітей, і третє — це методичне забезпечення координації дій органів влади і органів місцевого самоврядування в частині соціальних послуг, соціальної роботи і забезпечення прав дитини”, — сказала Лазебна.

З її слів, передбачається, що апарат згаданої служби буде створено у кількості 120 осіб.

“Також ми передбачаємо утворити 25 територіальних органів національної соціальної сервісної служби в усі областях та місті Києві”, — додала міністр.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів схвалив проект закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

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