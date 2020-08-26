В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

"Сегодня было принято решение правительства, которым создано Национальную социальную сервисную службу как центральный орган исполнительной власти с территориальными органами. На эту Национальную социальную сервисную службу будут возложены три основные функции государства. Первая - это реализация социальной политики, социальной защиты населения и защиты прав детей, второе - это реализация политики государственного контроля при предоставлении социальной поддержки и защиты прав детей, и третье - это методическое обеспечение координации действий органов власти и органов местного самоуправления в части социальных услуг, социальной работы и обеспечения прав ребенка", - сказала Лазебная.

По ее словам, предполагается, что аппарат данной службы будет создан в количестве 120 человек.

"Также мы предполагаем создать 25 территориальных органов национальной социальной сервисной службы во все областях и городе Киеве", - добавила министр.

Как сообщал УНН, Кабинет министров одобрил проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.