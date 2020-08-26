Кабмін схвалив законопроект щодо усиновлення дітей іноземцями

“Ми щойно з вами схвалили проект закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. Власне, це другий законопроект з пакету законодавчих ініціатив, який спрямований на створення законодавчих умов, забезпечення належного виконання цієї конвенції. Власне, що цим проектом пропонується. Перше, ми визначаємо органи в Україні, які можуть здійснювати діяльність у сфері усиновлення та порядок їх діяльності. Друге, ми визначаємо порядок залучення до провадження діяльності з міждержавного усиновлення організацій, які будуть акредитовані в Україні на здійснення такої діяльності. Та організацій, які акредитовані на здійснення такої діяльності в іноземних державах, з якими Україною укладено міжнародні договори”, - сказала міністр соцполітики Марина Лазебна.

Також вона зазначила, що вони визначають повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізовує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

“Ми визначаємо, що виїзд на постійне проживання за межі України дитини, яка усиновлюється іноземцем, може бути лише після набрання законної сили рішення суду про її усиновлення та у супроводі усиновлювача. Також ми удосконалюємо механізм нагляду за дітьми, які усиновлені іноземцями, і уточнюємо перелік документів, які додаються іноземцями до заяви про усиновлення дитини. І визначаємо, що переважне право на міждержавне усиновлення дитини, яка є громадянином України, - для громадян держав, з якими Україною укладено міжнародний договір про співробітництво з питань усиновлення. Тобто, ті держави, які з нами укладуть міжнародні договори, вони матимуть переважне право”, - додала Марина Лазебна.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рішення ухвалене з доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, у червні уряд розглянув питання усиновлення дітей іноземцями.