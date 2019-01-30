В Україні стали вирощувати більше часнику
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За 2018 рік посівна площа часнику в Україні збільшилась більш ніж на 4% у порівнянні з 2017. Про це повідомляє прес-служба Національної академії аграрних наук України, передає УНН.
"Посівна площа часнику в Україні в 2018 році склала 22,6 тис. га, що на 4,4% більше, ніж в попередньому році (21,5 тис. га)", - йдеться у повідомленні.
Найбільші посівні площі часнику зосереджені у Вінницькій, Одеській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Черкаській областях.
Аграрії додали, що внутрішнє вирощування забезпечує 90% місцевого ринку.
Як повідомляв УНН, за даними аграріїв, наявність достатнього, місцями навіть надмірного снігового покриву не викликала загрози для озимих зернових культур.