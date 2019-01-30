В Украине стали выращивать больше чеснока
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За 2018 год посевная площадь чеснока в Украине увеличилась более чем на 4% по сравнению с 2017. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины, передает УНН.
"Посевная площадь чеснока в Украине в 2018 году составила 22,6 тыс. га, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году (21,5 тыс. га)", - говорится в сообщении.
Наибольшие посевные площади чеснока сосредоточены в Винницкой, Одесской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской областях.
Аграрии добавили, что внутреннее выращивания обеспечивает 90% местного рынка.
Как сообщал УНН, по данным аграриев, наличие достаточного, местами даже чрезмерного снежного покрова не вызывало угрозы для озимых зерновых культур.