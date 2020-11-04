В Україні сьогодні відзначають День залізничника

Це професійне свято було встановлено в Україні у 1993 році за ініціативою працівників Львівської залізниці. День залізничника України був призначений на 4 листопада, оскільки цього дня в 1861 році на територію країни привезли перший потяг з Австро-Угорщини. Він називався “Ярослав”.

Сучасна залізниця України складається з шести ліній — Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Південно-західній та Придніпровської. Залізничне сполучення є в кожній області країни.

Свою господарську діяльність національний перевізник вантажів та пасажирів АТ “Укрзалізниця” розпочало 1 грудня 2015 року. Підприємство є правонаступником Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і закладів, що раніше мали статус окремих юридичних осіб.

Наразі компанія забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Як повідомляв УНН, до Дня залізничника України Укрзалізниця запросила охочих безкоштовно завітати до залізничних музеїв.