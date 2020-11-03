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Укрзалізниця запросила до безкоштовного відвідування залізничних музеїв

Укрзалізниця запросила до безкоштовного відвідування залізничних музеїв

Київ • УНН

 • 17545 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. До Дня залізничника України, який щорічно відзначається 4 листопада, Укрзалізниця запросила охочих безкоштовно завітати до залізничних музеїв. Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає УНН.

“Укрзалізниця запрошує всю країну розділити з нами свято! До Дня залізничника України, який щорічно відзначається 4 листопада, Укрзалізниця запрошує безкоштовно відвідати залізничні музеї. Акція триватиме 4, 7 та 8 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі охочі зможуть потрапити:

— на виставку історичного рухомого складу на станції Київ-Пасажирський (Київ, вхід через 14-ту колію, час роботи з 8:00 до 20:00);
— до Музею історії Південно-Західної залізниці (Київ, вул. Парково-Сирецька, 4, час роботи з 10:30 до 17:30);
— до Музею історії Львівської залізниці (Львів, вул. Федьковича, 54/56, час роботи з 8:00 до 17:00).

Додається, що музеї працюватимуть з дотриманням карантинних обмежень.

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