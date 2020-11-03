Укрзализныця пригласила к бесплатному посещению железнодорожных музеев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Ко Дню железнодорожника Украины, который ежегодно отмечается 4 ноября, Укрзализныця пригласила желающих бесплатно посетить железнодорожные музеи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает УНН.
“Укрзализныця приглашает всю страну разделить с нами праздник! Ко Дню железнодорожника Украины, который ежегодно отмечается 4 ноября, Укрзализныця приглашает бесплатно посетить железнодорожные музеи. Акция продлится 4, 7 и 8 ноября”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что все желающие смогут попасть:
— на выставку исторического подвижного состава на станции Киев-Пассажирский (Киев, вход через 14-ю колею, время работы с 8:00 до 20:00);
— в Музей истории Юго-Западной железной дороги (Киев, ул. Парково-Сырецкая, 4, время работы с 10:30 до 17:30);
— в Музей истории Львовской железной дороги (Львов, ул. Федьковича, 54/56, время работы с 8:00 до 17:00).
Добавляется, что музеи будут работать с соблюдением карантинных ограничений.