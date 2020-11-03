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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 34646 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 56943 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Укрзализныця пригласила к бесплатному посещению железнодорожных музеев

Укрзализныця пригласила к бесплатному посещению железнодорожных музеев

Киев  •  УНН

 • 17545 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Ко Дню железнодорожника Украины, который ежегодно отмечается 4 ноября, Укрзализныця пригласила желающих бесплатно посетить железнодорожные музеи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает УНН.

“Укрзализныця приглашает всю страну разделить с нами праздник! Ко Дню железнодорожника Украины, который ежегодно отмечается 4 ноября, Укрзализныця приглашает бесплатно посетить железнодорожные музеи. Акция продлится 4, 7 и 8 ноября”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все желающие смогут попасть:

— на выставку исторического подвижного состава на станции Киев-Пассажирский (Киев, вход через 14-ю колею, время работы с 8:00 до 20:00);

— в Музей истории Юго-Западной железной дороги (Киев, ул. Парково-Сырецкая, 4, время работы с 10:30 до 17:30);

— в Музей истории Львовской железной дороги (Львов, ул. Федьковича, 54/56, время работы с 8:00 до 17:00).

Добавляется, что музеи будут работать с соблюдением карантинных ограничений.

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