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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Украине сегодня отмечают День железнодорожника

В Украине сегодня отмечают День железнодорожника

Киев  •  УНН

 • 44129 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине сегодня работники железной дороги отмечают День железнодорожника, передает УНН.

Этот профессиональный праздник был установлен в Украине в 1993 году по инициативе работников Львовской железной дороги. День железнодорожника Украины был назначен на 4 ноября, поскольку в этот день в 1861 году на территорию страны привезли первый поезд из Австро-Венгрии. Он назывался “Ярослав”.

Современная железная дорога Украины состоит из шести линий — Донецкой, Львовской, Одесской, Южной, Юго-Западной и Приднепровской. Железнодорожное сообщение есть в каждой области страны.

Свою хозяйственную деятельность национальный перевозчик грузов и пассажиров АО “Укрзализныця” начало 1 декабря 2015 года. Предприятие является правопреемником Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также подведомственных предприятий и учреждений, которые ранее имели статус отдельных юридических лиц.

Сейчас компания обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Как сообщал УНН, ко Дню железнодорожника Украины Укрзализныця пригласила желающих бесплатно посетить железнодорожных музеев.

Украинские Национальные Новости

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