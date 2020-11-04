В Украине сегодня отмечают День железнодорожника

Этот профессиональный праздник был установлен в Украине в 1993 году по инициативе работников Львовской железной дороги. День железнодорожника Украины был назначен на 4 ноября, поскольку в этот день в 1861 году на территорию страны привезли первый поезд из Австро-Венгрии. Он назывался “Ярослав”.

Современная железная дорога Украины состоит из шести линий — Донецкой, Львовской, Одесской, Южной, Юго-Западной и Приднепровской. Железнодорожное сообщение есть в каждой области страны.

Свою хозяйственную деятельность национальный перевозчик грузов и пассажиров АО “Укрзализныця” начало 1 декабря 2015 года. Предприятие является правопреемником Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также подведомственных предприятий и учреждений, которые ранее имели статус отдельных юридических лиц.

Сейчас компания обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Как сообщал УНН, ко Дню железнодорожника Украины Укрзализныця пригласила желающих бесплатно посетить железнодорожных музеев.