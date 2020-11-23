В Україні розпочав роботу новий посол Таджикистану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у понеділок прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Таджикистан в Україні Назрізода Давлаталі. Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає УНН.
“23 листопада заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Таджикистан в Україні Назрізода Давлаталі. Євгеній Єнін привітав посла з прибуттям в Україну та побажав успіхів у його подальшій роботі”, — повідомили у зовнішньополітичному відомстві.
Також зазначається, що заступник міністра під час зустрічі наголосив на важливості активізації українсько-таджицького політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва.
“Співрозмовники також підтвердили готовність України та Таджикистану до розширення співпраці в інвестиційній, культурній і гуманітарній сферах та підкреслили існування значного потенціалу співробітництва в освітній галузі”, — йдеться в повідомленні МЗС.
Нагадаємо, раніше цього місяця Єнін прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Австралійської Співдружності в Україні Брюса Едвардса.
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