В Україні розпочав роботу новий посол Таджикистану

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у понеділок прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Таджикистан в Україні Назрізода Давлаталі. Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає УНН.

“23 листопада заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Таджикистан в Україні Назрізода Давлаталі. Євгеній Єнін привітав посла з прибуттям в Україну та побажав успіхів у його подальшій роботі”, — повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Також зазначається, що заступник міністра під час зустрічі наголосив на важливості активізації українсько-таджицького політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва.

“Співрозмовники також підтвердили готовність України та Таджикистану до розширення співпраці в інвестиційній, культурній і гуманітарній сферах та підкреслили існування значного потенціалу співробітництва в освітній галузі”, — йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, раніше цього місяця Єнін прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Австралійської Співдружності в Україні Брюса Едвардса.

Сторони домовилися координувати зусилля з питань катастрофи МН17.

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