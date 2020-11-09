В Україні розпочав роботу новий посол Австралії

“9 листопада заступник міністра Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Австралійської Співдружності в Україні Брюса Едвардса”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новопризначений посол підкреслив зацікавленість вищого керівництва Австралії у зміцненні та подальшому розвитку дружніх та взаємовигідних стосунків з Україною на основі спільних цінностей.

“Заступник міністра та новопризначений посол обговорили шляхи розвитку продуктивного співробітництва в політичній, торговельно-економічній, культурній та гуманітарній сферах між двома країнами. Сторони також домовилися активно координувати зусилля з питань МН17. Євгеній Єнін звернувся з проханням прискорити розгляд питання щодо включення України до Генералізованої системи преференцій Австралії, що сприятиме збільшенню двостороннього товарообігу”, — додали в повідомленні.

Співрозмовники також погодилися, що створення міцної платформи у форматі Австралійсько-української бізнес-ради забезпечить постійний діалог між представниками українського і австралійського бізнесу та інтенсифікує реалізацію взаємовигідних двосторонніх проєктів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що настання відповідальності за збиття малазійського Boeing рейсу МН17 — неминуче.