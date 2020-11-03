Кулеба: настання відповідальності за збиття МН17 - неминуче
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що настання відповідальності за збиття малазійського Boeing рейсу МН17 – неминуче, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
Так, 2 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у відеоконференції з міністрами закордонних справ держав-учасниць спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів) з метою обговорення перебігу процесу притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу МН17.
“Глави МЗС обговорили розвиток подій в рамках судових процесів у Нідерландах та у міжнародних судових інстанціях. Учасники позитивно відзначили приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що міністри закордонних справ обмінялися думками щодо виходу Російської Федерації з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.
“До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 — неминуче”, — зазначив Кулеба.
Також Україна поінформувала про динаміку розгляду Міжнародним судом ООН справи щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.
“Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з представниками країн-учасниць спільної слідчої групи з розслідування катастрофи MH17 — Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-1 бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.
Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній. Слухання проходять в окружному суді Гааги в Судовому комплексі Схіпхол.