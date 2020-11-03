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Кулеба: наступление ответственности за катастрофу МН17 - неизбежно

Кулеба: наступление ответственности за катастрофу МН17 - неизбежно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление ответственности за катастрофу малазийского Boeing рейса МН17 - неизбежно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, 2 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов) с целью обсуждения хода процесса привлечения к ответственности виновных за сбивание самолета рейса МН17.

"Главы МИД обсудили развитие событий в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях. Участники положительно отметили присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что министры иностранных дел обменялись мнениями относительно выхода Российской Федерации из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за катастрофу самолета.

"К каким бы политическим маневрам не прибегал виновник, наступление ответственности за катастрофу МН17 - неизбежно", - отметил Кулеба.

Также Украина проинформировала о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела о привлечении РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к катастрофе МН17.

"Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с представителями стран-участниц совместной следственной группы по расследованию катастрофы MH17 - Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-1 бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в катастрофе самолета рейса MH17.

Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний. Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.

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