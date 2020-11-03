Перед стартом суду по MH17 Кулеба провів переговори з учасниками розслідування

"Дмитро Кулеба вчора взяв участь у віртуальній дискусії з країнами MH17 JIT (спільна слідча група - ред.). Ми підтвердили нашу тверду прихильність JIT і закликаємо всі держави співпрацювати в відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, щоб разом ми могли добитися істини, справедливості і відповідальності для 298 жертв і їх близьких", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-1 бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній. Слухання проходять в окружному суді Гааги в Судовому комплексі Схіпхол.