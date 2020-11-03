Перед стартом суда по MH17 Кулеба провел переговоры с участниками расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с представителями стран-участниц совместной следственной группы по расследованию катастрофы MH17 - Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"Дмитрий Кулеба вчера принял участие в виртуальной дискуссии со странами MH17 JIT (совместная следственная группа - ред.). Мы подтвердили нашу твердую приверженность JIT и призываем все государства сотрудничать в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН, чтобы вместе мы могли добиться истины, справедливости и ответственности для 298 жертв и их близких", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-1 бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.
Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний. Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.