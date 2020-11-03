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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 23785 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 66678 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 105318 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 82433 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 93070 просмотра

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4 марта, 08:59 • 101924 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101193 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Перед стартом суда по MH17 Кулеба провел переговоры с участниками расследования

Перед стартом суда по MH17 Кулеба провел переговоры с участниками расследования

Киев  •  УНН

 • 16738 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с представителями стран-участниц совместной следственной группы по расследованию катастрофы MH17 - Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Дмитрий Кулеба вчера принял участие в виртуальной дискуссии со странами MH17 JIT (совместная следственная группа - ред.). Мы подтвердили нашу твердую приверженность JIT и призываем все государства сотрудничать в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН, чтобы вместе мы могли добиться истины, справедливости и ответственности для 298 жертв и их близких", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-1 бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний. Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.

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