В Украине начал работу новый посол Австралии

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Австралийского Содружества в Украине Брюса Эдвардса. Стороны договорились координировать усилия по катастрофы МН17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“9 ноября заместитель министра Евгений Енин принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Австралийского Содружества в Украине Брюса Эдвардса”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый посол подчеркнул заинтересованность высшего руководства Австралии в укреплении и дальнейшем развитии дружеских и взаимовыгодных отношений с Украиной на основе общих ценностей.

“Заместитель министра и новоназначенный посол обсудили пути развития продуктивного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах между двумя странами. Стороны также договорились активно координировать усилия по МН17. Евгений Енин обратился с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о включении Украины в Генерализированную систему преференций Австралии, что будет способствовать увеличению двустороннего товарооборота”, — добавили в сообщении.

Собеседники также согласились, что создание прочной платформы в формате Австралийско-украинского бизнес-совета обеспечит постоянный диалог между представителями украинского и австралийского бизнеса и интенсифицирует реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление ответственности за катастрофу малазийского Boeing рейса МН17 — неизбежно.

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