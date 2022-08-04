В Україні розміновано понад 50 тисяч га сільськогосподарських угідь – ДСНС

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"Розмінування сільськогосподарських угідь зараз потребує особливої уваги. З початку деокупації піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено розмінування території більше 50 тисяч га. Наймасштабніші роботи проводилися у Київській, Чернігівській і Сумській областях. Саме тому ми рекомендуємо аграріям перед проведенням жнивної компанії все таки здійснювати заходи щодо розмінування території", – зазначив Шкарбута.

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Він розповів, що це можна зробити за рахунок подачі заявки до місцевих органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Можна звертатися за телефоном 101, а також подати заявку в електронному форматі на чат- бот ДСНС.

Нагадаємо

З початку пожежонебезпечного періоду ліквідовано пожежі на більше ніж 5 тисяч га сільськогосподарських угідь і врятовано більше ніж 1,5 тисячі га зернових.