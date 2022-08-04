В Украине разминировано более 50 тысяч га сельскохозяйственных угодий – ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Заместитель начальника отдела профилактической работы управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута во время брифинга сообщил, что больше всего сельскохозяйственных угодий разминировали в северных областях Украины после их деоккупации, информирует УНН.
Цитата
"Разминирование сельскохозяйственных угодий сейчас требует особого внимания. С начала деоккупации пиротехническими подразделениями ГСЧС проведено разминирование территории более 50 тысяч га. Самые масштабные работы проводились в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Именно поэтому мы рекомендуем аграриям перед проведением уборки все же осуществлять меры по разминированию территории", – отметил Шкарбута.
Добавим
Он рассказал, что это можно сделать за счет подачи заявки в местные органы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Можно обращаться по телефону 101, а также подать заявку в электронном формате на чат-бот ГСЧС.
Напомним
С начала пожароопасного периода ликвидированы пожары на более 5 тысяч га сельскохозяйственных угодий и спасено более 1,5 тысяч га зерновых.