В Украине разминировано более 50 тысяч га сельскохозяйственных угодий – ГСЧС

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"Разминирование сельскохозяйственных угодий сейчас требует особого внимания. С начала деоккупации пиротехническими подразделениями ГСЧС проведено разминирование территории более 50 тысяч га. Самые масштабные работы проводились в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Именно поэтому мы рекомендуем аграриям перед проведением уборки все же осуществлять меры по разминированию территории", – отметил Шкарбута.

Добавим

Он рассказал, что это можно сделать за счет подачи заявки в местные органы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Можно обращаться по телефону 101, а также подать заявку в электронном формате на чат-бот ГСЧС.

Напомним

С начала пожароопасного периода ликвидированы пожары на более 5 тысяч га сельскохозяйственных угодий и спасено более 1,5 тысяч га зерновых.