ДСНС: на полях сталося вже 280 пожеж, найбільше - у прифронтових зонах

Цитата

«Протягом пожежонебезпечного періоду в державі ліквідовано 280 пожеж на сільськогосподарських угіддях, на площі більше 5 тисяч га. При цьому працівниками ДСНС і працівниками сільськогосподарських підприємств врятовано більше 1,5 тисяч га зернових», – повідомив Шкарбута.

Деталі

Він додав, що найбільша кількість пожеж виникла в Донецькій області – 101, у Миколаївській – 33 пожежі. А також в Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях, адже це прифронтові зони.

Нагадаємо

На Херсонщині окупаційні війська знищили понад 200 гектарів посівів. Надзвичайна ситуація сталася неподалік селища Чорнобаївка.