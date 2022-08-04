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ДСНС: на полях сталося вже 280 пожеж, найбільше - у прифронтових зонах

ДСНС: на полях сталося вже 280 пожеж, найбільше - у прифронтових зонах

Київ • УНН

 • 180008 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. З початку пожежонебезпечного періоду ліквідовано пожежі на більше ніж 5 тисяч га сільськогосподарських угідь і врятовано більше ніж 1,5 тисячі га зернових. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Протягом пожежонебезпечного періоду в державі ліквідовано 280 пожеж на сільськогосподарських угіддях, на площі більше 5 тисяч га. При цьому працівниками ДСНС і працівниками сільськогосподарських підприємств врятовано більше 1,5 тисяч га зернових», – повідомив Шкарбута.

Деталі

Він додав, що найбільша кількість пожеж виникла в Донецькій області – 101, у Миколаївській – 33 пожежі. А також в Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях, адже це прифронтові зони.

Нагадаємо

На Херсонщині окупаційні війська знищили понад 200 гектарів посівів. Надзвичайна ситуація сталася неподалік селища Чорнобаївка.

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