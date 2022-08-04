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ГСЧС: на полях произошло уже 280 пожаров, больше всего - в прифронтовых зонах

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КИЕВ. 4 августа. УНН. С начала пожароопасного периода ликвидированы пожары на более 5 тысяч га сельскохозяйственных угодий и спасены более 1,5 тысяч га зерновых. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника отдела профилактической работы управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В течение пожароопасного периода в государстве ликвидировано 280 пожаров на сельскохозяйственных угодьях, на площади более 5 тысяч гектаров. При этом работниками ГСЧС и работниками сельскохозяйственных предприятий спасено более 1,5 тысяч га зерновых», – сообщил Шкарбута.

Детали

Он добавил, что наибольшее количество пожаров возникло в Донецкой области – 101, в Николаевской – 33 пожара. А также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, это прифронтовые зоны.

Напомним

В Херсонской области оккупационные войска уничтожили более 200 гектаров посевов. Чрезвычайная ситуация произошла возле поселка Чернобаевка.

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