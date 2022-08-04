ГСЧС: на полях произошло уже 280 пожаров, больше всего - в прифронтовых зонах

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«В течение пожароопасного периода в государстве ликвидировано 280 пожаров на сельскохозяйственных угодьях, на площади более 5 тысяч гектаров. При этом работниками ГСЧС и работниками сельскохозяйственных предприятий спасено более 1,5 тысяч га зерновых», – сообщил Шкарбута.

Детали

Он добавил, что наибольшее количество пожаров возникло в Донецкой области – 101, в Николаевской – 33 пожара. А также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, это прифронтовые зоны.

Напомним

В Херсонской области оккупационные войска уничтожили более 200 гектаров посевов. Чрезвычайная ситуация произошла возле поселка Чернобаевка.