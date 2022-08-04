ГСЧС: на полях произошло уже 280 пожаров, больше всего - в прифронтовых зонах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. С начала пожароопасного периода ликвидированы пожары на более 5 тысяч га сельскохозяйственных угодий и спасены более 1,5 тысяч га зерновых. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника отдела профилактической работы управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута, передает корреспондент УНН.
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«В течение пожароопасного периода в государстве ликвидировано 280 пожаров на сельскохозяйственных угодьях, на площади более 5 тысяч гектаров. При этом работниками ГСЧС и работниками сельскохозяйственных предприятий спасено более 1,5 тысяч га зерновых», – сообщил Шкарбута.
Детали
Он добавил, что наибольшее количество пожаров возникло в Донецкой области – 101, в Николаевской – 33 пожара. А также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, это прифронтовые зоны.
Напомним
В Херсонской области оккупационные войска уничтожили более 200 гектаров посевов. Чрезвычайная ситуация произошла возле поселка Чернобаевка.