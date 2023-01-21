В Україні пропонують ввести штрафи водіям за літню гуму взимку

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 12133 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 25500 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 36367 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 46526 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 81562 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 52390 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 109245 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 78507 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62755 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119609 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.5м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 51291 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 41179 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 101322 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 43010 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 39355 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 81600 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 101728 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 109267 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 229769 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 278842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 39607 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 43257 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 31093 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 35254 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 50609 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

В Україні пропонують ввести штрафи водіям за літню гуму взимку

Київ • УНН

 • 1603098 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні пропонують законодавчо закріпити необхідність сезонної зміни шин на автомобілях, а порушників карати штрафами. Відповідний законопроект №8369 внесли у Верховну Раду, пише УНН.

В Україні пропонують ввести штрафи водіям за літню гуму взимку

Правила, у разі ухвалення, мають діяти з 1 листопада по 31 березня.

Деталі

Пропонують не допускати участь у дорожньому русі автівок з максимальною технічною допустимою масою не більше ніж 3,5 тонни без усесезонних та/або зимових шинами на всіх колесах з 1 листопада по 31 березня. Транспортні засоби понад 3,5 тонни пропонують допускати до руху у цей період лише на зимових шинах.

Орім цього, пропонується встановити адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом, не обладнаним сезонними шинами. А саме - в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Метою законопроекту розробники називають зменшення кількості аварій, які спричинені відсутністю потрібного виду шин в обумовлені сезони року.

Доповнення

У листопаді патрульна поліція України порадила водіям змінити на зимові шини на автомобілях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02