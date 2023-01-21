В Україні пропонують ввести штрафи водіям за літню гуму взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні пропонують законодавчо закріпити необхідність сезонної зміни шин на автомобілях, а порушників карати штрафами. Відповідний законопроект №8369 внесли у Верховну Раду, пише УНН.
Правила, у разі ухвалення, мають діяти з 1 листопада по 31 березня.
Деталі
Пропонують не допускати участь у дорожньому русі автівок з максимальною технічною допустимою масою не більше ніж 3,5 тонни без усесезонних та/або зимових шинами на всіх колесах з 1 листопада по 31 березня. Транспортні засоби понад 3,5 тонни пропонують допускати до руху у цей період лише на зимових шинах.
Орім цього, пропонується встановити адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом, не обладнаним сезонними шинами. А саме - в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Метою законопроекту розробники називають зменшення кількості аварій, які спричинені відсутністю потрібного виду шин в обумовлені сезони року.
Доповнення
У листопаді патрульна поліція України порадила водіям змінити на зимові шини на автомобілях.