Патрульна поліція порадила водіям "перевзути" автівки

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"Уже наступного тижня синоптики обіцяють перший сніг та температуру повітря нижче нуля", - зауважують у патрульній поліції.

Так, у відомстві звернули особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадали, що "саме час "перевзути" своє авто — змінити літні шини на зимові".

"Завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. Тому потурбуйтеся про свій комфорт і безпеку на дорозі", - підкресили у патрульній поліції.

Також у цей період, вказали у відомстві, керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях.

"Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневрів", - порадили патрульні.

Нагадаємо

В Україні наступного тижня прогнозується погіршення погоди - температура знизиться, тож, очікується і мокрий сніг.