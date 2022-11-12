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Патрульна поліція порадила водіям "перевзути" автівки

Патрульна поліція порадила водіям "перевзути" автівки

Київ • УНН

 • 356412 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Патрульна поліція України порадила водіям змінити на зимові шини на автомобілях, адже близяться перші холоди, пише УНН.

Деталі

"Уже наступного тижня синоптики обіцяють перший сніг та температуру повітря нижче нуля", - зауважують у патрульній поліції.

Так, у відомстві звернули особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадали, що "саме час "перевзути" своє авто — змінити літні шини на зимові".

"Завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. Тому потурбуйтеся про свій комфорт і безпеку на дорозі", - підкресили у патрульній поліції.

Також у цей період, вказали у відомстві, керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях.

"Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневрів", - порадили патрульні.

Нагадаємо

В Україні наступного тижня прогнозується погіршення погоди - температура знизиться, тож, очікується і мокрий сніг.

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