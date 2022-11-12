Мокрий сніг та похолодання: синоптики прогнозують погіршення погоди

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби переважно без опадів.

Температура у неділю вночі 4-9°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла, вдень 8-13°, на Одещині до 16°; впродовж 14-15 листопада зниження температури вночі до трьох градусів тепла - трьох морозу, на сході до 7° морозу, вдень (крім Прикарпаття, Закарпаття й Одещини) до 4-9° тепла.

Цитата

"У середу - четвер погіршення погоди: в Україні, крім півдня та Закарпаття, відчутне похолодання, дощ та мокрий сніг", - зазначили синоптики.