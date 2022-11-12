Мокрый снег и похолодание: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток преимущественно без осадков.

Температура в воскресенье ночью 4-9°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла, днем ​​8-13°, в Одесской области до 16°; на протяжении 14-15 ноября снижение температуры ночью до трех градусов тепла - трех мороза, на востоке до 7° мороза, днем ​​(кроме Прикарпатья, Закарпатья и Одесской области) до 4-9° тепла.

Цитата

"В среду - четверг ухудшение погоды: в Украине кроме юга и Закарпатья ощутимое похолодание, дождь и мокрый снег", - отметили синоптики.