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Мокрый снег и похолодание: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине на следующей неделе прогнозируется ухудшение погоды - температура снизится, так что ожидается и мокрый снег, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток преимущественно без осадков.

Температура в воскресенье ночью 4-9°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла, днем ​​8-13°, в Одесской области до 16°; на протяжении 14-15 ноября снижение температуры ночью до трех градусов тепла - трех мороза, на востоке до 7° мороза, днем ​​(кроме Прикарпатья, Закарпатья и Одесской области) до 4-9° тепла.

Цитата

"В среду - четверг ухудшение погоды: в Украине кроме юга и Закарпатья ощутимое похолодание, дождь и мокрый снег", - отметили синоптики.

Украинские Национальные Новости

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