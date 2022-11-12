Патрульная полиция посоветовала водителям "переобуть" автомобили

Детали

"Уже на следующей неделе синоптики обещают первый снег и температуру воздуха ниже нуля", - отмечают в патрульной полиции.

Так, в ведомстве обратили особое внимание водителей на безопасность дорожного движения в осенне-зимний период и напомнили, что "время "переобуть" свой автомобиль — сменить летние шины на зимние".

"Благодаря своей конструкции зимние шины лучше удерживают автомобиль на снегу, мокрой дороге и гололедице, а также значительно уменьшают тормозной путь. Поэтому позаботьтесь о своем комфорте и безопасности на дороге", - подчеркнули в патрульной полиции.

Также в этот период, отметили в ведомстве, управление автомобилем требует большей сосредоточенности и умения действовать в непредвиденных ситуациях.

"Необходимо выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию ​​с впереди двигающимся транспортом и отказаться от опасных маневров", - посоветовали патрульные.

Напомним

В Украине на следующей неделе прогнозируется ухудшение погоды – температура снизится, поэтому ожидается и мокрый снег.