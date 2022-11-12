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Патрульная полиция посоветовала водителям "переобуть" автомобили

Патрульная полиция посоветовала водителям "переобуть" автомобили

Киев • УНН

 • 356412 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Патрульная полиция Украины посоветовала водителям сменить на зимние шины на автомобилях, ведь близятся первые холода, пишет УНН.

Детали

"Уже на следующей неделе синоптики обещают первый снег и температуру воздуха ниже нуля", - отмечают в патрульной полиции.

Так, в ведомстве обратили особое внимание водителей на безопасность дорожного движения в осенне-зимний период и напомнили, что "время "переобуть" свой автомобиль — сменить летние шины на зимние".

"Благодаря своей конструкции зимние шины лучше удерживают автомобиль на снегу, мокрой дороге и гололедице, а также значительно уменьшают тормозной путь. Поэтому позаботьтесь о своем комфорте и безопасности на дороге", - подчеркнули в патрульной полиции.

Также в этот период, отметили в ведомстве, управление автомобилем требует большей сосредоточенности и умения действовать в непредвиденных ситуациях.

"Необходимо выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию ​​с впереди двигающимся транспортом и отказаться от опасных маневров", - посоветовали патрульные.

Напомним

В Украине на следующей неделе прогнозируется ухудшение погоды – температура снизится, поэтому ожидается и мокрый снег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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