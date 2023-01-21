В Украине предлагают ввести штрафы водителям за летнюю резину зимой

Правила, в случае принятия, должны действовать с 1 ноября по 31 марта.

Детали

Предлагают не допускать участие в дорожном движении автомобилей с максимальной технической допустимой массой не более 3,5 тонны без всесезонных и/или зимних шин на всех колесах с 1 ноября по 31 марта. Транспортные средства свыше 3,5 тонны предлагают допускать к движению в этот период только на зимних шинах.

Кроме этого, предлагается установить административную ответственность за управление транспортным средством, не оборудованным сезонными шинами. А именно - в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Целью законопроекта разработчики называют уменьшение количества аварий, которые вызваны отсутствием нужного вида шин в обусловленные сезоны года.

Дополнение

В ноябре патрульная полиция Украины посоветовала водителям сменить на зимние шины на автомобилях.