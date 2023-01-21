В Украине предлагают ввести штрафы водителям за летнюю резину зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине предлагают законодательно закрепить необходимость сезонной смены шин на автомобилях, а нарушителей наказывать штрафами. Соответствующий законопроект №8369 внесли в Верховную Раду, пишет УНН.
Правила, в случае принятия, должны действовать с 1 ноября по 31 марта.
Детали
Предлагают не допускать участие в дорожном движении автомобилей с максимальной технической допустимой массой не более 3,5 тонны без всесезонных и/или зимних шин на всех колесах с 1 ноября по 31 марта. Транспортные средства свыше 3,5 тонны предлагают допускать к движению в этот период только на зимних шинах.
Кроме этого, предлагается установить административную ответственность за управление транспортным средством, не оборудованным сезонными шинами. А именно - в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Целью законопроекта разработчики называют уменьшение количества аварий, которые вызваны отсутствием нужного вида шин в обусловленные сезоны года.
Дополнение
В ноябре патрульная полиция Украины посоветовала водителям сменить на зимние шины на автомобилях.