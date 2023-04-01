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В Україні посилять контроль за продажем риби

В Україні посилять контроль за продажем риби

Київ • УНН

 • 1439069 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Відсьогодні в Україні починає діяти щорічна нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Під час нересту посилять державний контроль за незаконним виловом та продажем риби, повідомляє Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

Термін дії заборони визначається окремо для областей та видів водойм. У цей час забороняється промислове рибальство, підводне полювання, пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден, а також посилюється контроль за роботою водозабірних споруд.

Водночас у період нересту одній особі дозволяється на добу вилов 3 кг + 1 шт риби. Піймати її можна на гачок, але не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, не заборонених для любительського рибальства на період весняно-літньої заборони.

На цей час посилять державний контроль за дотриманням законодавчих норм та правил рибальства.

Як повідомляється, впровадять заходи контролю за незаконним виловом риби та її продажем. Ці заходи передбачають об’єднання зусиль органів місцевої влади, рибалок, інспекторів, правоохоронних органів та інших уповноважених органів. Також посилиться ветеринарно-санітарний контроль за водними біоресурсами на продуктових ринках, торговельних мережах та закладах харчування.

Довідково

Відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства:

збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони;

дозволено проведення офіційних спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ.

За порушення правил рибальства передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність.

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