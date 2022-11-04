В Україні понад 45% об’єктів підключені до тепла. У Києві опалюється 78% будівель

Цитата

«Щодо проходження опалювального сезону. Сьогодні майже половина (45,6%) об’єктів по всій Україні підключені до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві наразі опалюється 78% будівель», - сказав Шмигаль.

За його словами, у підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього року зима в Україні буде складною, але влада працює для того, аби підготуватися до цього періоду: накопичує газ, вугілля та все необхідне.

7 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон – спочатку тепло подадуть до лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

Понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу.