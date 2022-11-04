В Украине более 45% объектов подключены к теплу. В Киеве отапливается 78% зданий

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«О прохождении отопительного сезона. Сегодня почти половина (45,6%) объектов по всей Украине подключена к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. В Киеве отапливается 78% зданий», - сказал Шмыгаль.

По его словам, в подземных газохранилищах достаточно ресурса. Накоплено 14,5 млрд кубов газа. Учитывая ожидаемые зарубежные поставки, этих объемов достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.

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Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власть работает для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливает газ, уголь и все необходимое.

7 октября в Киеве начался отопительный сезон – сначала тепло подадут в больницы, школы, детсады и другие учреждения социальной сферы.

Более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили поставки газа.