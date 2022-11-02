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У вечірньому зверненні Глава держави зазначив, що стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень.

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“Не варто забувати й про те, що без перерви тривають відновлювальні роботи на територіях, які були звільнені від окупантів: на Харківщині, на Донбасі, на півдні країни. Наприклад, уже понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу. У Вовчанську, Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання”, — сказав Президент.

Нагадаємо

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що не виключає повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетичної інфраструктури.