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Понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу

Понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу

Київ • УНН

 • 212455 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу, передає УНН.

Деталі

У вечірньому зверненні Глава держави зазначив, що стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень.

Цитата

“Не варто забувати й про те, що без перерви тривають відновлювальні роботи на територіях, які були звільнені від окупантів: на Харківщині, на Донбасі, на півдні країни. Наприклад, уже понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу. У Вовчанську, Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання”, — сказав Президент.

Нагадаємо

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що не виключає повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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