Голова Київської ОВА закликав українців готуватися до того, що світла не буде тижнями

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“Після 10 жовтня ситуація серйозно змінилася, російська армія почала цілеспрямовано руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, яка є критичною. Ми розуміємо, що Київщина знову стає форпостом міста Києва. Б’ють сюди безпосередньо для того, щоб світла не було в самому Києві”, — заявив голова ОВА.

Деталі

За словами Кулеби, росія наразі створює гуманітарну кризу, аналогів якої світ не бачив 70 років. Голова військової адміністрації наголошує, що необхідно готуватись до будь-якого розвитку подій, зокрема й найскладнішого.

“Люди також повинні готуватися і розуміти, що в них мають бути запаси їжі та води. Мають бути заряджені мобільні телефони", – зазначає він.

На запитання, чи може статися повне відключення електроенергії, Кулеба відповів:

"Так, якщо будуть продовжуватися ракетні обстріли нашої енергетичної інфраструктури й ми не зможемо зберегти її завдяки ППО. Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше", – пояснив голова ОВА.

Доповнення

У Центрі стратегічних комунікацій дали поради, як діяти у разі відключення світла.