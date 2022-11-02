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Более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили поставки газа

Более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили поставки газа

Киев • УНН

 • 212454 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили поставки газа, передает УНН.

Детали

В вечернем обращении Глава государства отметил, что стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений.

Цитата

“Не стоит забывать и о том, что без перерыва продолжаются восстановительные работы на территориях, которые были освобождены от оккупантов: в Харьковской области, на Донбассе, на юге страны. Например, уже более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили поставки газа. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы для теплоснабжения”, — сказал Президент.

Напомним

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что не исключает полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

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