В Україні почали продаж новорічних ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України, передає УНН.
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«Наші лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області. Термін вирощування таких дерев складає 4-8 років. Цей «новорічний врожай» – найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, у залежності від породи, від 60 років і більше», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити і реалізувати щонайменше 10 плантацій таких деревцят.
«Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому нанесення шкоди екосистемі не буде, лише користь», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що цього року головна ялинка України буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора.
Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions Сергій Коваленко повідомив, що головна ялинка України цього року буде "максимально енерговідповідальною".