В Україні почали продаж новорічних ялинок

Цитата

«Наші лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області. Термін вирощування таких дерев складає 4-8 років. Цей «новорічний врожай» – найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, у залежності від породи, від 60 років і більше», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити і реалізувати щонайменше 10 плантацій таких деревцят.

«Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому нанесення шкоди екосистемі не буде, лише користь», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що цього року головна ялинка України буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора.

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions Сергій Коваленко повідомив, що головна ялинка України цього року буде "максимально енерговідповідальною".