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В Україні почали продаж новорічних ялинок

В Україні почали продаж новорічних ялинок

Київ • УНН

 • 1005194 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України, передає УНН.

Цитата

«Наші лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області. Термін вирощування таких дерев складає 4-8 років. Цей «новорічний врожай» – найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, у залежності від породи, від 60 років і більше», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити і реалізувати щонайменше 10 плантацій таких деревцят.

«Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому нанесення шкоди екосистемі не буде, лише користь», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що цього року головна ялинка України буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора.

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions Сергій Коваленко повідомив, що головна ялинка України цього року буде "максимально енерговідповідальною".

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